Aslan galibiyete hasret

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetti. Akdeniz temsilcisiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent ile 4. maçında ilk kez puan alırken galip gelmeyi başaramadı.
Bu sonuçla son 13 maçta sadece 1 kez kazanabilen Galatasaray, puanını 28 yaptı. Francesco Farioli yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ise puanını 39'a yükseltti.
Aytemiz Alanyaspor sahaya; Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja; Novais; Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Candeias; Wilson Eduardo 11'iyle çıktı.
Galatasaray ise; Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel 11'iyle maça başladı.
Aytemiz Alanyaspor, 39. dakikada Wilson Eduardo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, bu golden 2 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu ile skora denge getirdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Aytemiz Alanyaspor'da Juanfran 72'de gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
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