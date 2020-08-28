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Doğukan borservisiyle Doğan'da

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Doğukan borservisiyle Doğan'da
Özgür GÖKSEL 
Doğan Türk Birliği, prensipte anlaştığı Doğukan Demirman'ı bonservisi ile transfer etti. 
Kardeşi Sercan ile birlikte Doğan Türk Birliği forması giyecek olan Doğukan orta sahada takımına katkı koyacak.
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