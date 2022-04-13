Cihangir, yeni sezonda da Davulcu’ya emanet

AKSA Süper Lig ekiplerinden Cihangir, Teknik Direktörü Toygar Davulcu ile sözleşme yeniledi.

Yeni sezon planlamasına başlayan kulübün sosyal medya hesabından “Birlikte çok şey başaracağız” başlığı ile yapılan açıklamada "Cihangir Gençlik Spor Kulübü yönetimi olarak gelecek sezon planlamasında şu andaki hocamız Toygar Davulcu ile anlaşma sağlandı. Gelecek sezonda da birlikte çok çalışıp, çok şey başaracağımıza inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

