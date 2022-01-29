Doğan, zirve inadını sürdürüyor

AKSA Süperl Lig'de şampiyonluk hedefleyen Doğan Türk Birliği konuk olduğu Cihangir'i 2-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını ortaya koydu

YER: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Sabriye Atikoğlu, Burak Mandıralı

CİHANGİR: Hamit, Nurettin, Tacettin, Erol, Muhittin, Selçuk, Hakan, Taner, Zihni, Musa(DK 58 Berhan), Barkın(DK 85 Osman).

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Dursun, Ahmet, Farouk, Salih(DK 72 Ali Akbulut), Kaan(DK 15 Aydın), Sercan, Doğukan(DK 65 Bayram), Ali Savaşan, Halil, Billy, Tansel(DK 72 Kenan).

GOLLER: DK 65 Muhittin(Cihangir). DK 50 Billy, DK 87 Kenan(Doğan Türk Birliği).



AKSA Süper ligin on altıncı hafta karşılaşmasında Doğan Türk Birliği deplasmanda Cihangir’i mağlup ederek ligin ikinci devresine galibiyetle başladı

5.DK: Çabuk gelişen ev sahibi Cihangir kontra atağında sol kanattan ceza alanına giren Tacettin’in vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

6.DK: Doğan Türk Birliği kontra atağında Cihangir savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Halil Turan’ın aşırtma vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

26.DK: Cihangir’in etkili gelişen yeni bir atağında ceza alanına yapılan ortada topun gelişine Musa’nın yaptığı vuruşta top yandan az farkla dışarı gitti.

50.Dk: Etkili başlayan konuk takım Doğan Türk Birliği atağında Billy’in kendi çabası ile taşıdığı top sonrasında ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşta top filelere gitti.0-1 65.Dk: Cihangir kontra atağında Selçuk’un pası ile ceza alanına giren Muhittin’in etkili vuruşunda top filelere gitti.1-1

73.Dk: Sağ kanattan gelişen bir başka Cihangir atağında yapılan ortada arka direkte Selçuk boş durumda istediği vuruşu yapamadı.

87.DK: Doğan Türk Birliği’nin tribünler önünden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kenan etkili ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.1-2 90+1.DK: Doğan Türk Birliği’nin yeni bir atağında kaleye uzak mesafeden Billy’nin etkili ve düzgün vuruşunda top üstten az farkla dışarı gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 1-2 konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.

