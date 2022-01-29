Birer puana razı oldular

Aksa Süper Ligi ikinci devrenin ilk hafta maçında Göçmneköy ile GHE 1-1 berabere kaldı

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Hüseyin Özaşık, Mehmet Volkan Çelik

Göçmenköy: Ali Duvarcı, Mahmut İneci, Hüseyin Taşçı, Hüseyin Sadıklar, Mahmut Amasyalı (Dk 46 Arda), Reşit (Dk 46 Bekir), Cemal, Mevlüt, Burak, Sylla, Mehmet Göçben (Dk 60 Fikret)

GHE: Feyyaz, Mehmet Yıldız, Alpay, Arda, Ali Nazlıoğlu, Halil, Hasan (Dk 60 Salih), Erdi, Zafer (Dk 90 Münür), Mehmet Erfinike (Dk 60 İbrahim), Ayden (Dk 85 Ali Rüştü)



Goller: Dk 54 Bekir Yıldız (Pen) (Göçmneköy) Dk 70 İbrahim Salın (GHE)



Aksa Süper Ligi ikinci devrenin ilk hafta maçında Göçmneköy- GHE maçında kazanan çıkmadı.

Maça etkili başlayan ev sahibi takım Göçmneköy sağdan Cemal Yaşınses soldan Mahmut Amasyalı ile yaptığı ortalara karşın Sylla ve Burak’ın son vuruşlarda etkisiz kalması nedeniyle ilk devrede gol atma başarısı gösteremedi.

İkinci devrede yine etkili başlayan takım Göçmenköy oldu.

Bekir ve Arda’nın oyuna girmesi ile etkili olan ev sahibi takım 53.dakikada Cemal’ın yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Bekir penaltı atışını gole çevirdi. 1-0

70.dakikada sağdan gelişen GHE atağında ceza sahasına yapılan ortada kaleci Ali Duvarcı topu elinden kaçırdı ve İbrahim önünde bulduğu topu ağlara gönderdi. 1-1 Kalan dakikalarda daha baskın oynayan Göçmenköy eşitliği bozamadı ve maç 1-1 tamamlandı.

Bu sonuçla Göçmenköy puanın 24 e çıkarırken, GHE 6 ya çıkardı.



