Birincilik VeloCypri’nin

Bisiklette sezonun ilk Takım Zamana Karşı (Team Time Trial – TTT) yol yarışı yapıldı. 6 Km’lik parkurun 2 tur üzerinden koşulmasıyla 12 Km’lik mesafede gerçekleşen mücadelede 6 takım mücadele etti. Yarışta ayrıca Velocypri kadın takımı da yer aldı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun (KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki beşinci, sezonun ilk Takım Zamana Karşı (Team Time Trial – TTT) puansız yol yarışı bugün (13 Mart Pazar) yapıldı.

Sabah 08.30’ta start alan yarışta, başlangıç ve bitiş noktası Zefir-Ağıllar-Zefir çemberleri arasındaki 6 Km’lik parkurun 2 tur üzerinden koşulmasıyla 12 Km’lik mesafede gerçekleşen mücadelede 6 takım mücadele etti. Yarışta ayrıca Velocypri kadın takımı da yer aldı.

Ülkemizi etkisi altına alan kar yağışı ve aşırı soğuk altında gerçekleşen yarışta takımların üstün mücadelesi ve iyi performans sergilemeri göz doldurdu.

Takım Zamana Karşı puansız yol yarışında VeloCypri takımı birinciliği elde ederken NHG ikinci, Gara Duman da üçüncü sırada yer aldı.

Yarış sonuda İOS Cafe’degerçekleşecen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalyaları Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

Bisiklette yılın altıncı, sezonun ilk Bireysel Zamana Karşı (ITT) puanlı yol yarışı 20 Mart 2022 tarihinde

LefkeArgonia ana yol kavşağında gerçekleşecek.



Takım Zamana Karşı yol yarışında dereceye girenler şöyle:

Takım Derece

1.VeloCypri 20:22.116

2.NHG 21:48.225

3.Gara Duman 23:20.438



