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Augsburg'dan Berisha hamlesi

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Alman Bild'in haberine göre Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı MergimBerisha'nın satın alma opsiyonunu kullandı. Alman ekibi, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek

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Augsburg'dan Berisha hamlesi
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Augsburg, MergimBerisha için harekete geçti. Alman ekibi, 25 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.
Alman Bild gazetesinin haberine göre Augsburg, MergimBerisha'nın bonservisi için Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yapacak.
2022 yaz transfer döneminde 300 bin euro kiralama bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Augsburg'a kiralanan golcü futbolcu,  Bundesliga ekibi ile 24 maçta 10 gol atıp 4 de asiste imza attı.
Haberde Augsburg'un hedefinin performansı artan Berisha'yı yüksek bir bedelle başka bir kulübe satmak olduğuna yer verildi.
Golcü futbolcu Mart ayında Almanya Milli Takımı'na da çağrılmıştı.
 
 
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