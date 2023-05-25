Augsburg'dan Berisha hamlesi

Alman Bild'in haberine göre Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı MergimBerisha'nın satın alma opsiyonunu kullandı. Alman ekibi, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek

Augsburg, MergimBerisha için harekete geçti. Alman ekibi, 25 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Alman Bild gazetesinin haberine göre Augsburg, MergimBerisha'nın bonservisi için Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yapacak.

2022 yaz transfer döneminde 300 bin euro kiralama bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Augsburg'a kiralanan golcü futbolcu, Bundesliga ekibi ile 24 maçta 10 gol atıp 4 de asiste imza attı.

Haberde Augsburg'un hedefinin performansı artan Berisha'yı yüksek bir bedelle başka bir kulübe satmak olduğuna yer verildi.

Golcü futbolcu Mart ayında Almanya Milli Takımı'na da çağrılmıştı.



