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Derbinin hakemi Meler

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Derbinin hakemi Meler
15 Temmuz 2020 Çarşamba 22:20

Süper Lig'in 33. haftasına oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu.

TFF'e yapılan açıklamada 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe: Koray Gençerler

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.00 MedipolBaşakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Fırat Aydınus

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Cüneyt Çakır

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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