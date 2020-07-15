Derbinin hakemi Meler

Süper Lig'in 33. haftasına oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu.
TFF'e yapılan açıklamada 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Galatasaray-Göztepe: Koray Gençerler
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
19 Temmuz Pazar:
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Atilla Karaoğlan
21.00 MedipolBaşakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Fırat Aydınus
21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Cüneyt Çakır
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler