Deprem Şehitleri Turnuvasında finalistler belli oluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KKTFAD), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) ve Futbolcular Derneği’nin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) iş birliğinde organize edilen “Deprem Şehitleri Turnuvası”nda finalistler belli oluyor.

Finalistler Gazimağusa’da Belirleniyor

Deprem Şehitleri Turnuvasında yarı finale yükselen 4 karma, yarın finale yükselmek için mücadele edecek. İlk maçlarda rakipleri karşısında galip gelen Alsancak Karması, Mağusa Karması, İskele Karması ve Mesarya Karması, yarın yarı final maçlarına çıkacak. Kazanan ekipler finale yükselecek.

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacak olan yarı final maçlarının programı şu şekilde;

17.30 Mesarya Karması-İskele Karması

19.30 Mağusa Karması-Alsancak Karması

