"Kapalı Maraş’ın Vakıfların kontrolünde açılması topluma her açıdan çok daha faydalı olacak”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü İbrahim Benter, Mare Monte Otel’e ilişkin Vakıflar ve Net Turistik Hizmetler Ltd. (Merit) arasında yeni bir sözleşme imzalanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, Vakıfların Mare Monte’de halkın plaja girmesini önleyecek bir yaklaşıma onay vermesinin söz konusu olmadığını kaydetti.Sahillerin kullanımının Anayasa gereği halka ait olduğuna ve sahillerin halka kapatılmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Benter, şu ifadeleri kullandı:“Arazilerimizin yatırıma açık olmasını, yurtiçi ve yurtdışından yatırımların gelmesini istiyoruz. Bunun hem turizm açısından hem de istihdam açısından faydaları var. Bizim için de gelirlerimizin artması, daha fazla hayır işi yapabilmemiz önemlidir. Ancak diğer taraftan halkımızın plajlara girmesinin engellenmesini asla kabul edemeyiz.”Benter, 2007 yılında Mare Monte’nin kiralanmasının ardından arazinin 3’te 2’sinin sit alanı olarak belirlenmesiyle yatırım alanının kısıtlanması sonucu başlatılmış olan Net Turistik Hizmetler Ltd. ve Vakıflar İdaresi arasındaki mahkeme sürecinin sonlandırılması adına, tarafların yeni bir sözleşme üzerinde görüştüklerini bildirdi.EVKAF Genel Müdürü Benter, TAK ve BRT muhabirlerine yaptığı açıklamada, Kapalı Maraş konusuna da değinerek, Vakıflara ait olan Kapalı Maraş’ın açılmasının ve oradan Vakıfların hakkı olan kira bedellerinin almasının önemine dikkat çekti.Benter, Kapalı Maraş’ın Vakıfların kontrolünde açılmasının topluma her açıdan çok daha faydalı olacağını söyledi.“Mare Monte’ye ilişkin yeni bir sözleşme üzerinde görüşüyoruz”Benter, Mare Monte Otel’in 2007 yılında, dönemin Başbakanı Ferdi Sabit Soyer’in bulunduğu Bakanlar Kurulu kararı ile 49 yıllığına Net Turistik Hizmetler Ltd.’ye kiralandığını hatırlatarak, daha sonra arazide tespit edilen eski eser kalıntılarından dolayı 352 dönümün sadece 106 dönümünün yatırıma müsait olduğuna karar verildiğini kaydetti.Bu engelden dolayı, Net Turistik Hizmetler Ltd’nin Vakıflar İdaresi’nden takriben 3 milyon sterlin talep ettiğini belirten Benter, devam eden mahkeme sürecini sonlandırmak amacıyla Vakıflar İdaresi’nin hazırlamış olduğu yeni bir önerge temelinde taraflar arasında yeni bir kiralama sözleşmesi yönüne gittiklerini ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.“01.01.2013 tarihinden itibaren ödenmemiş kiralar için aylık 1,000 sterlin ödenmesi koşulu ile önerge Bakanlar Kurulu’na sunulmuş ve 4.05.2023 tarihinde onaylanmış fakat taraflar daha yeni bir sözleşme imzalamamıştır” diyen Benter, “inşallah anlaşarak bu konuyu da çözeceğiz” ifadelerini kullandı.“Tekrar eski eser bulunursa Vakıflar dava edilemeyecek”Benter, görüşülmekte olan önergelerinde arazide yeni bir eski eser bulunması halinde yatırım yapılabilecek alanın küçülmesi veya daralması gerekçesiyle herhangi bir davanın açılamayacağına ilişkin ibarenin eklenmesiyle, yaşanan olayların tekrarlanmamasını amaçladıklarına da kaydetti.Benter, ancak sit alanlarına yasa dışı yapılacak herhangi bir müdahalenin korunması veya davaya konu edilmemesinin mümkün olmadığını belirtti.“Kapalı Maraş’ın Vakıfların kontrolünde açılması toplumumuza her açıdan çok daha faydalı olacaktır”Kapalı Maraş’a ilişkin açıklamalarda da bulunan Benter, Kapalı Maraş’ın Lala Mustafa Paşa, Abdullah Paşa ve Bilal Ağa Vakıflarına ait olduğunu söyleyerek, açıldığında Türk, Rum, İngiliz olduğuna bakılmaksızın zamanında oraya bina yapmış kişilerin, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden Vakıflar ile kira sözleşmesi yaptıkları takdirde binalarını kullanabileceklerini ifade etti.Benter, Kapalı Maraş’ın açılmasını ve oradan Vakıfların hakkı olan kira bedellerini almasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:“Bu kira bedellerini alırsak daha fazla okul binası yapacağız, daha fazla burs vereceğiz, fakirlerimize, engellerimize destek vereceğiz, gençlerimize ucuza dükkan, tarımcılarımıza ucuza arazi kiralayacağız. Kapalı Maraş’ın Vakıfların kontrolünde açılması topluma her açıdan çok daha faydalı olacak.”Benter, “ilgili bölgede yatırımları bulunan kullanıcılara öncelik hakkı tanınarak, kiralama başvurusu almak, başvuruları tezekkür etmek ve uzun vadeli kiralama yapmak için hazırız” ifadelerini kullandı.“Maraş’a ilişkin lütfen herkes belgelere dayanarak konuşsun”

Kapalı Maraş’a ilişkin Vakıflar İdaresi’nin yayımlamış olduğu “Kapalı Maraş – Bilinmeyen Gerçekler” kataloğunu da halka duyuran Benter, toplum içerisinde Kapalı Maraş’ın Vakıf malı olduğu konusunda bazı bilgi eksikliği olduğunu tespit etmeleri üzerine bu kitapçığı hazırladıklarını belirterek, bu katalogda "orijinal İngiliz belgeleriyle Kapalı Maraş’ın hiç şüphesiz Vakıf malı olduğunun ispat edildiğini" belirtti.Maraş’a ilişkin herkesin belgelere dayanarak konuşması gerektiğini söyleyen Benter, söz konusu kataloğa Vakıflar İdaresi’nden erişilebileceğini ya da Vakıflar İdaresi internet sayfasından QR kodu aracılığıyla indirilebileceğini söyledi.Benter, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bu yıl 452’nci yılını kutladığını vurgulayarak, 452 yıldır ataların kurduğu vakıflardan dolayı iyiliklerin yapıldığını, kendilerinin de bu iyilik medeniyetini devam ettirmeye çalıştıklarını ifade etti.Bugüne kadar kendi imkanlarıyla eğitim, sağlık gibi bir çok alanda burslar ve maddi katkı gibi araçlarla destek verdiklerini anımsatan Benter, bunları artırarak devam etme kararlılığında olduklarını söyledi.