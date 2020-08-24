Kortlarda şampiyonlar belirlendi

KKTF tarafından düzenlenen EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI Büyükler ve Senior kategorilerinde oynanan final maçlarının ardından kategorilerinde şampiyon olan sporcular belirlendi. Turnuvada final maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan sıralamalar şu şekilde oluştu;
BÜYÜK KADINLAR – FİNAL:
OKSANA PİDDUBNA - OZAY BARUTCU 6/1 – 6/1
BÜYÜK ERKEKLER FİNAL:
ABDELRAHMAN AL BİTAR - MUSTAFA MEHMET ZORBA 3/6 – 1/6
BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER– FİNAL:
ZEKİ ESENDAĞLI / İBRAHİM AĞUN - BERKE CAN EKİNCİ / DERİN SAMİOĞLU 6(3)/7 – 2/6
BÜYÜK KARIŞIK ÇİFT– FİNAL:
İBRAHİM AĞUN / ŞENGÜL TİLKİ - MUSTAFA ZORBA / MERİL SONAKIN 1/6 – 5/7
30+ TEK ERKEK - FİNAL
SERCAN EROZAN - KEMAL SOYER 6/4 – 6/2
30+ KARIŞIK ÇİFT FİNAL
ŞAFAK GÜZOĞLU / SERCAN EROZAN - İREM İLERİCİ / HASAN GAZİOĞLU 6/4 – 6/4
40+ TEK KADIN - FİNAL
ŞAFAK GÜZOĞLU - KADRİYE DEPRELİ 6/2 – 6/1
40+ TEK ERKEKE - FİNAL
ORHUN DOĞASAL - EMİR AHMET KONUKLU 6/2 – 6/3
40+ ÇİFT KADIN - FİNAL
İPEK ÖZSEV / İPEK CİVİSİLL - ŞAFAK GÜZOĞLU / ARZU ÇAĞIN 4/6 – 2/6
40+ ÇİFT ERKEK - FİNAL
ÖZGÜ SAMİOĞLU / RAĞIB RATİB - ORHUN DOĞASAL / ÖZGE SAMİOĞLU 7/5 – 6/1
40+ KARIŞIK ÇİFT - FİNAL
BURAK GAZİ / İPEK CİVİSİLLİ - NECAT YÜKSEL / İPEK ÖZSEV 6/7 – 6/4 – 6/10
50+ TEK ERKEK - FİNAL
ZAFER HIDIROĞLU - ÖZGE SAMİOĞLU3/6 – 1/6
KKTF EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI SIRALAMASI:
BÜYÜK KADINLAR
2- ÖZAY BARUTCU
1- OKSANA PIDDUBNA
BÜYÜK ERKEKLER
2- ABDELRAHMAN AL BİTAR
1- MUSTAFA MEHMET ZORBA
BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER
2- ZEKİ ESENDAĞLI / İBRAHİM AĞUN
1- BERKE CAN EKİNCİ / DERİN SAMİOĞLU
BÜYÜKLER KARIŞIK ÇİFTLER
2- İBRAHİM AĞUN / ŞENGÜL TİLKİ
1- MUSTAFA ZORBA / MERİL SONAKIN
30+ TEK ERKEKLER
2- KEMAL SOYER
1- SERCAN EROZAN
40+ TEK KADINLAR
2- KADRİYE DEBRELİ
1- ŞAFAK GÜZOĞLU
40+ TEK ERKEKLER
2- EMİR AHMET KONUKLU
1- ORHUN DOĞASAL
50+ TEK ERKEKLER
2- ZAFER HIDIROĞLU
1- ÖZGE SAMİOĞLU
30+ KARIŞIK ÇİFTLER
2- ŞAFAK GÜZOĞLU / SERCAN EROZAN
1- İREM İLERİCİ / HASAN GAZİOĞLU
40+ ÇİFT ERKEKLER
2- ORHUN DOĞASAL / ÖZGE SAMİOĞLU
1- ÖZGÜ SAMİOĞLU / RAĞIB RATİB
40+ ÇİFT KADINLAR
2-İPEK ÖZSEV / İPEK CİVİSİLL
1- ŞAFAK GÜZOĞLU / ARZU ÇAĞIN
40+ KARIŞIK ÇİFTLER
2-BURAK GAZİ / İPEK CİVİSİLLİ
1- NECAT YÜKSEL / İPEK ÖZSEV
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