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Çanakkale, tek attı 3 aldı

Dem’s Cons. Çanakkale, konuk olduğu Mormenekşe'yi Rifat'ın attığı golle 1 - 0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı

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Çanakkale, tek attı 3 aldı
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Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler:  Ali Özer, Mehmet Volkan Çelik, Serkan Özdenkci,
Mormenekşe: Doğuhan, Fetin, Mehmet Çayan(Aziz), İrfan, Justice, Yasin(İzzet), Ertan(Sertan), Tugay(Sami Yahat), Cenker, Aykut, Şaban(Sami Bertu)
Dem’s Cons. Çanakkale: Yusuf, Yunus, Orhan, Mustafa(Mustafa Oğur), Çağdaş, Aniljan(Sami), Ekrem, Özgür, Barın,  Gökdeniz(Rifat), Berkant(Mehmet).
Gol: Dk. 65 Rifat (Dem’s Cons. Çanakkale)
 

Aksa 1. Ligin bölge derbisi niteliğindeki 17. Hafta karşılaşmasında Mormenekşe ile Dem’s Cons. Çanakkale, Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Konuk Çanakkale’nin Süper Lig hedefi, Mormenekşe’nin ise play-out hattından uzaklaşma hedefiyle çıktığı karşılaşmanın galibi 1 – 0’lık skorla konuk Çanakkale oldu.
İlk devrede her iki takımın orta alanda çok top kaptırmaları nedeniyle istedikleri pozisyonları üretememeleri nedeniyle 0 – 0 eşitlikle tamamlandı.
İkinci devreye her iki takımda daha atak başlamasına karşın yine pozisyon üretmekte zorlandılar.
65. dakikada Çanakkale’nin kazandığı serbest vuruşta Orhan’ın Mormenekşe ceza alanına yaptığı ortada ceza sahası içinde kaleci Doğukan’ın sektirdiği topla buluşan oyuna yeni giren Rifat topu ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı.
Geriye kalan dakikalarda Mormenekşe’nin beraberlik için yüklenmesine karşın pozisyon üretememesi sonucunda karşılaşma Dem’s Cons. Çanakkale’nin 1 – 0 üstünlüğünde tamamlandı.
Bu sonucun ardından Dem’s Cons. Çanakkale puanını 30 yaparak 2. Sıradaki Esentepe’ye bir adım daha yaklaştı. Mormenekşe ise 18 puanla 12. sırada kaldı.
 
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