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Değirmenlik ‘varım’ dedi

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Değirmenlik ‘varım’ dedi
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Stad: Doğancı Stadı
Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Burak Mandıralı, Necmi Bulut
Bostancı Bağcıl: Cafer, Cahit, Mehmet, Bahri, Kemal, İlksen, Serkan, Ersen (Ahmet), Azad, Ertuğrul (Mahmut), Doğukan
Miracle Değirmenlik: Onurhan, Yusuf, Mertkan (Hasan), Kayhan, Turgut (Berdan), Murat (Mustafa) , Salih, Mehmet, Burak, Hüseyin, İlyas
Gol: Dk 48 İlyas Yılmaz (Miracle Değirmenlik)
 
Birinci Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen Miracle Değirmenlik,son haftaların en formda takımı Bostancı Bağcılile deplasmandaoynadığı maçı golcüsü İlyas’ın golü ile mağlup ederek, 4 haftalık galibiyet hasretini giderirken, zirve yarışındankopmamış oldu.
Bostancı Bağcıl ise Disiplin Kurulu tarafından hükmen mağlubiyet cezası aldıktan sonra Bayram Dağgül yönetiminde ilk mağlubiyetini ayrılarak düşme hattının hemen üzerinde devreyi tamamladı.
 
 
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