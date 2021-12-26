Eski Apoelli, MTG’li oldu

Ligin ilk devresini lider tamamlayan Mağusa Türk Gücü, bombayı patlattı.Mağusa Türk Gücü bir dönem Omonia ve Apoel'de de forma giymiş olan 37 yaşındaki Benin asıllı Fransız futbolcu, Mickael Pote ile anlaştı. Son olarak Menemenspor forması giyen Pote, daha önce Türkiye’de Adana Demirspor ve Erzurumspor'da da forma giymişti.

