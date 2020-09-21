Damlar tribün oldu

BTM maçlarında tribünlere alınmayan taraftarlar stad çevresindeki binaların damlarında, stadı çevreleyen duvarların üzerinde veya tel boylarında maçları izleyerek takımlarına destek verdiler

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçları geçtiğimiz gün oynandı.

Maçların oynandığı statlarda seyirci kotası uygulandı. Takımlar Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun aldığı 20 kişilik taraftar bulundurma kararı koymuştu. Buna göre her 2 takım da yönetim kurulunun hazırladığı listede yer alan kişileri tribüne gelmesi gerekiyordu.Maçlarda görevli polisler de ellerindeki listelerle kulüp başkanları ile birlikte tribünlerde kontrollerini yaptılar. Polis mensupları da kontrol yaparak tribünlere, listede ismi olmayan taraftarları almadılar.

Tribünlere alınmayan taraftarlar ise stad çevresindeki binaların damlarında,stadı çevreleyen duvarların üzerinde veya tel boylarında maçları izleyerek takımlarına destek verdiler.

Değirmenlik Sadık Cemil Stadında oynanan Gaziveren – Pile maçında da futbolseverler, Değirmenlik Spor Kulübü lokalinin damından maçı izlediler.

