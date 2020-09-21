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Polis liste kontrolü yaptı

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Polis liste kontrolü yaptı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçları geçtiğimiz gün oynandı.
Maçların oynandığı statlarda seyirci kotası uygulandı. Takımlar Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun aldığı 20 kişilik taraftar bulundurma kararı koymuştu. Buna göre her 2 takım da yönetim kurulunun hazırladığı listede yer alan kişileri tribüne gelmesi gerekiyordu.
Maçlarda görevli polisler de ellerindeki listelerle kulüp başkanları ile birlikte tribünlerde kontrollerini yaptılar.
Eray Vudalı Stadında oynanan Karadeniz 61 – Yeni Erenköy maçında da polis mensupları kontrol yaparak tribünlere, listede ismi olmayan taraftarları almadılar.
 
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