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CONIFA Avrupa Futbol Kupası ertelendi

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CONIFA Avrupa Futbol Kupası ertelendi
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Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonunun (CONIFA) düzenleyeceği CONIFA Avrupa Futbol Kupası'nı erteledi.
CONIFA, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenecek 2021 Avrupa Futbol Kupası'nın 9 – 19 Haziran'dan, 7 – 17 Temmuz'a ertelendiğini açıkladı.
Erteleme kararı, yüksek COVID-19 risklerinden dolayıFransa hükümetinin aldığı kısıtlama kararları nedeniyle alındı.
 
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