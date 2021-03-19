CONIFA Avrupa Futbol Kupası ertelendi

Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonunun (CONIFA) düzenleyeceği CONIFA Avrupa Futbol Kupası'nı erteledi.
CONIFA, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenecek 2021 Avrupa Futbol Kupası'nın 9 – 19 Haziran'dan, 7 – 17 Temmuz'a ertelendiğini açıkladı.
Erteleme kararı, yüksek COVID-19 risklerinden dolayıFransa hükümetinin aldığı kısıtlama kararları nedeniyle alındı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.