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KKTC’nin yerine Sicilya alındı

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KKTC’nin yerine Sicilya alındı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) üyeliğini askıya alma kararından sonra CONIFA yönetimi, CONIFA Avrupa Futbol Kupası'ndan KKTC’yi çıkardı.
CONIFA’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada “Yıl boyunca faaliyetlerini askıya alan Kuzey Kıbrıs'ın çekilmesinin ardından CONIFA, yarışmaya İki Sicilya takımını ekledi.
İki Sicilya takımı böylelikle ev sahibi County of Nice ve Sardunya ile birlikte A Grubunda mücadele edecekler. Böylelikle Fransa’da bir İtalyan derbisioynanacak.
CONIFA, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenecek 2021 Avrupa Futbol Kupası'nı 9 – 19 Haziran'dan, 7 – 17 Temmuz'a ertelemişti.
 
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