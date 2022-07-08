Cihangir, zirve parolasıyla başladı

Mesarya ekibi Cihangir dün yeni sezonun ilk saha antrenmanını teknik direktör Toygar Davulcu nezaretinde gerçekleştirirken, gerek başkan Hüseyin Karavezirler, gerekse teknik direktör Davulcu yaptıkları açıklamalarda hedeflerini üst sıralar olarak belirlediklerini söylediler

NECATİ KÜLAHLILARAKSA Süper Lig’in Mesarya ekiplerinden Cihangir, 2022-23 futbol sezonu hazırlıklarına dün başladı.Mesarya ekibi sezon açılışını Cihangir Stadı’nda saat 18.00’de Teknik direktör Toygar Davulcu nezaretinde yaptı.İlk antrenman öncesi gazetemize açıklamalarda bulunan teknik direktör Davulcu, 13 Haziran itibariyle salon çalışmalarına başladıklarını ve dün itibariyle ise saha çalışmalarına start verdiklerini belirtti.Teknik direktör Davulcu, yeni sezona 45 antrenman ve 9 hazırlık maçı ile hazırlanacaklarını belirtti. Davulcu, yeni sezonda daha çekişmeli bir zirve yarışı olabileceğini düşündüğünü kaydetti.Cihangir Teknik Direktörü Toygar Davulcu, bu yıl zirve yarışı içerisinde 4-5 takımın olabileceğin düşündüğünü belirtirken, “Bu yılın daha çekişmeli geçme ihtimalini yüksek görüyorum. Biz de Cihangir olarak isteklerimizden bir tanesi o yarışın içinde olabilmektir” dedi. Kulüp olarak böyle bir potansiyellerinin mevcut olduğunu söyleyen Davulcu “Cihangir takımı olarak üst kalitede bir oyuncu topluluğuna sahip değiliz ancak, çok çalışarak, üst sıralardaki takımlarla yarışabilecek bir düzeye gelmek istiyoruz. Mayıs ayında gerek ligde üst sıralarda gerekse kupada iyi yerde olmayı hedefliyoruz” dedi.Camianın bu hedefleri başarabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten deneyimli teknik direktör, “Kulüp dinamiklerini ve taraftarlarımızı harekete geçirebilirsek bunu başarabiliriz” dedi.Cihangir Kulüp Başkanı Hüseyin Karavezirler, kulüp olarak 3 yıllık bir planlama yaptıklarını ve bu doğrultuda 3 yıl içinde bir kupa kazanmak istediklerini ifade etti.Zirveyi zorlayan, zirveyi hedefleyen, oralarda olmayı isteyen bir takım yaratmak istediklerini belirten Karavezirler “Bu bağlamda zirve yarışında olmayı hedefliyoruz. Kısa hedeflerle değil, uzun vadede nasıl daha iyi bir kulüp ve takım olabiliriz hedefiyle planlar yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.