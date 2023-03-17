Zümrütköy, Ali Özbahar’la hazırlanacak

İktisatbankası BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan Zümrütköy’ü çalıştıracak olan antrenör belli oldu. Metin Ertop başkanlığındaki Zümrütköy yönetim kurulu, Batı bölgesinin genç antrenörü Ali Özbahar ile anlaştı.
Karşıyaka’da aktif olarak futbol oynayan Ali Özbahar, antrenörlük yapacağı Zümrütköy ile gelecek hafta içerisinde çalışmalara başlayacak.
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