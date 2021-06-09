Çetinkaya'da imzalar atıldı

Yeni sezon hazırlıklarına Turan Altay yönetiminde başlayan Çetinkaya yeni transferleri Behiç Kum ve Çağdaş Arslan kendilerini bonservisli olarak sarı kırmızılı kulübe bağlayan imzaları attılar.
Futbolcular, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda yönetici Özkan Kösezade yönetiminde imzaları attılar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.