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Çetinkaya'da imzalar atıldı

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Çetinkaya'da imzalar atıldı
Yeni sezon hazırlıklarına Turan Altay yönetiminde başlayan Çetinkaya yeni transferleri Behiç Kum ve Çağdaş Arslan kendilerini bonservisli olarak sarı kırmızılı kulübe bağlayan imzaları attılar.
Futbolcular, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda yönetici Özkan Kösezade yönetiminde imzaları attılar.
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