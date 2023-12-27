İlk devrenin perdesi kapanıyor

Aksa Futbol Liglerinin ilk devresi bugün ve yarın oynanacak birbirinden zorlu maçlarla tamamlanacak. Süper Lig lideri Cihangir yarın evinde alt sıralardaki K.Kaymaklı’yı konuk edecek

Aksa Futbol Liglerinde ilk devrenin son haftası olan 15. Hafta bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Süper Ligde bugün üç, yarın ise 5 maçın oynanacağı 15. Haftada lider Cihangir alt sıralardan uzaklaşmak isteyen K.Kaymaklı’yı konuk edecek. Liderin takipçisi MTG ise orta sıralarda olan Yenicami’yi Mağusa’da ağırlayacak.

Ligde bu hafta özellikle alt sıraları ilgilendiren birbirinden önemli iki maça sahne olacak. Ligin play-out hattında olan Pera. L. Gençler Birliği ile A. Yeşilova kozlarını İskele’de paylaşacaklar. Öte yandan son iki haftada aldığı iki galibiyetle dipten kurtulma adına umutlanan Yeniboğaziçi, son haftaların düşüşteki takımı Mesarya’yı konuk edecek. Bu iki maçın sonuçları merakla bekleniyor.

Birinci Lig’de 15. Hafta heyecanı dün oynanan Dem’s Cons.Çanakkale-Yalova maçıyla başlarken, bugün üç maç yarın ise 4 maç oynanarak ilk devre tamamlanmış olacak.

SÜPER LİG 15.HAFTA

BUGÜN

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Göçmenköy (Ferhat Tuna)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı China B.G.Gücü-Türk Ocağı (Ali Özer)

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar-Çetinkaya (Emre Öztaşlı)

29 ARALIK 2023, CUMA

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Yenicami (Mehmet Sezener)

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği-A.Yeşilova (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Mesarya (Fehim Dayı)

14.00 Cihangir Stadı Cihangir-K.Kaymaklı (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka-Lefke (Hüseyin Eyyüpler)



1.LİG

Dün

Dem’s Cons.Çanakkale-Yalova: 7 – 1

Bugün

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Girne H.Evi (Burak Mandıralı)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Esentepe (Osman Özpaşa)

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-Lapta (Fatih Bardakçıoğlu)

29 Aralık 2023, Cuma

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.Hacıali Yılmazköy-Gönyeli (Evren Karademir)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Baf Ü.Yurdu (Hakan Ünal)

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Ü.Maraş (Mustafa Torun)

14.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-Ozanköy (İsmail Ercan)

