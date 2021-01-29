Burak 6 ay sonra sahalara dönebilecek

Birinci futbol liginin köklü kulüplerinden Mormenekşe Spor Kulübü’nün genç yeteneği Burak Tünsay geçtiğimiz hafta çapraz bağ ameliyatı oldu.

Yaklaşık 5 sezondur dizinde sakatlığı ile büyük fedakarlıkla oynayan Burak Tünsay, yeni sezonun Ağustos ayında başlayacak olmasını fırsat bilerek tecrübeli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Dağhan Fellahoğlu tarafından ameliyat edildi.

Başarılı bir ameliyat sonrasında evinde dinlenen Burak’ın, yaklaşık 3 hafta basamayacak. Üç hafta sonra fizik tedavilere başlayacak olan Burak’ın 6 ay sonunda yeşil sahalara dönmesi bekleniyor.

