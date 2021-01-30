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Başhekim de pozitif çıktı

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Girne Akçiçek Hastanesi’nde 7 sağlık çalışanının testi pozitif çıktı. Hastanenin Başhekimi Ceyhun Birinci de pozitif vakalar arasında

Başhekim de pozitif çıktı
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Girne Akçicek Hastanesi’nde doktor, hemşire arasında görülen Covid-19 vakalarında artış yaşanıyor. Girne’de yerel bulaş yayılmaya devam ederken, Girne Akçiçek Hastanesi’nde toplam pozitif vaka sayısı 7’e yükseldi.
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci’nin de testi pozitif çıktı.
BRT’de 14. Saat programına katılarak açıklamada bulunan Dr. Ceyhun Birinci, ev karantinasında beklerken korona virüse yakalandığını belirtti.
Ceyhun Birinci, hastanede görevli 1 doktor, kayıt bölümünde bir personel, bir eczacı ve bir temizlik personelinin de pozitif olduğunu ve karantinada olduklarını kaydetti. Doktor Ceyhun Birinci, hastanede görevli yaklaşık 20 kişinin temaslı olduğunu ifade etti.
Ceyhun Birinci şöyle dedi:
“Hastanedeki pozitif vakalardan dolayı yakın temas şüphesi olduğundan kendimi izole ederek, evde kaldım. Bu arada PCR testimi yaptım. Öğleye doğru PCR testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şuanda herhangi bir ciddi belirtim yok. Bir semptomum yok. Onu söyleyeyim. Atlatacağız. Bölgedeki yaygınlaşma, vaka sayılarının çoğalması hastaneye de intikal etmiş durumdadır. Bu doğal bir sonuçtur. Çünkü hastalarla uğraşılan yoğun bir yerdir. Son 15 gün içerisinde yaklaşık 8 doktor, hemşire ve yardımcı personelimizde pozitiflik tespit edildi.”
AŞILAMA DURDURULDU
Öte yandan vakaların ve temasların yükseldiği Girne Akçiçek Hastanesi’nde aşılama durduruldu.
Girne Akçiçek Hastanesi’nde artan vakalar nedeniyle Girne bölgesinde aşı işlemleri doğu ve batıya kaydırıldı. Aşılar, Esentepe ve Lapta Sağlık Ocaklarında yapılacak.
Girne Akçiçek Hastanesi’nde hizmetler verilmeye devam ederken, önceki gün 166 kişiye aşı yapılmıştı.

 
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