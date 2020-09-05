BTM’de sıcak mesai

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 8.Hafta başladı. Oldukça sıcak havaların hüküm sürdüğü bugünlerde futbolcular ve hakemler zor şartlarda mücadele ettiler.
Saat 17:00’de başlayan maçlarda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
BTM İkinci Lig Birinci Grup
Kumyalı – Bafra, 2-4
6Eylül Pazar
Sipahi – Ergazi, Yeni Erenköy Stadı, İbrahim Katmer
Yedikonuk – Yeni Erenköy, Mehmetçik Stadı, Tufan Çerçioğlu
BTM İkinci Lig İkinci Grup
Civisil – Karadeniz 61, 1-3
6Eylül Pazar
Ardahan – Boğaziçi, Geçitkale Stadı, Burak Mandralı
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
6Eylül Pazar
Pile – Pergama, Eray Vudalı Stadı, Berk Bağrıkara
Mutluyaka – Güvercinlik, Ergün Osman Mehmet Stadı, Cemal Sarı
Çayönü – Yenişehir, Dörtyol Stadı, Ahmet Özkurtuluş
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
Gaziköy – Kırıkkale, 0-6
Yeniceköy – Gönendere, 5-1
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
6Eylül Pazar
Haspolat – Ağırdağ, Göçmenköy Stadı, Abdullah Genç
Bahçeli – Alayköy, Nihat Bağcıer Stadı, Mehmet Volkan Çelik
Pınarbaşı – Demirhan, Mustafa Üçöz Stadı, Hüseyin Özaşık
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
6Eylül Pazar
Çamlıbel - Tepebaşı, Ahmet Ratip Okkan Stadı, Serkan Başkaya
Kalkanlı – Sadrazam Kayalar, Alpay Volkan Antrenman Sahası, Şakir Azizoğlu
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
5 Eylül Cumartesi
Gaziveren – Akçay, 3-1
Mevlevi – Gayretköy, 1-4
Yeşilyurt – Serhatköy, 3-0
(Foto: Richard BEALE)
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