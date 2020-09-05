Gaziveren devire devire gidiyor

İsmet KARAOSMAN

BTM İkinci Lig Yedinci Grupta namağlup liderliğini sürdüren Gaziveren, Akçay engelini de zorlanmadan 3-1 mağlup etti.

Bilal İyigün Stadında Olgun Canik’in yönettiği maça Gaziveren fırtına gibi başladı. İlk 10 dakikada Beşir ve Mehmet Sergey, skoru 2-0 yaptı. Kalan bölümde birçok pozisyonu cömertçe harcayan Gaziveren karşısında Akçay, Sezer ile gol bulurken devre 2-1 sona erdi.

İkinci devre Gaziveren birçok pozisyonu cömertçe harcamaya devam ederken, Atakan son bölümde skoru belirledi. 3-1



