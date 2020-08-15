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BTM’de heyecan sürüyor

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BTM’de heyecan sürüyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 4.hafta başladı.
4.haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
BTM 2. Lig Birinci Grup
Yedikonuk – Ergazi, 0-1
Yeni Erenköy – Bafra,1-1
16 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Kumyalı – Sipahi, Mehmetçik Stadı, Ömer Doğru
BTM 2. Lig İkinci Grup
Karadeniz 61 – Ötüken, 3-0
16 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Civisil – Boğaziçi, Cumhuriyet Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
BTM 2. Lig Üçüncü Grup
16 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Pile – Güvercinlik, Eray Vudalı Stadı, İsmail Ercan
Çayönü – Mutluyaka, Geçitkale Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Pergama – Yenişehir, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Mehmet Volkan Çelik
BTM 2. Lig Dördüncü Grup
Gaziköy – Akıncılar, 1-6
Yeniceköy – Dilekkaya, 3-2
Kırıkkale – Gönendere, 2-0
BTM 2. Lig Beşinci Grup
Pınarbaşı – Ağırdağ, 2-0
Bahçeli – Haspolat, 0-2
Demirhan – Alayköy, 8-1
BTM 2. Lig Altıncı Grup
Çamlıbel – Sadrazam Kayalar, 0-5
Akdeniz – Kalkanlı, 0-6
BTM 2. Lig Yedinci Grup
16 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Mevlevi – Akçay, Zümrütköy Sahası, Nejmi Bulut
Yeşilyurt – Gaziveren, Doğancı Emek Stadı, Hüseyin Özaşık
Gayretköy – Serhatköy, Tahsin Mertekçi Stadı, Yusuf Atlar
 
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