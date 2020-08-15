BTM’de heyecan sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 4.hafta başladı.
4.haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
BTM 2. Lig Birinci Grup
Yedikonuk – Ergazi, 0-1
Yeni Erenköy – Bafra,1-1
16 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Kumyalı – Sipahi, Mehmetçik Stadı, Ömer Doğru
BTM 2. Lig İkinci Grup
Karadeniz 61 – Ötüken, 3-0
16 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Civisil – Boğaziçi, Cumhuriyet Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
BTM 2. Lig Üçüncü Grup
16 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Pile – Güvercinlik, Eray Vudalı Stadı, İsmail Ercan
Çayönü – Mutluyaka, Geçitkale Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Pergama – Yenişehir, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Mehmet Volkan Çelik
BTM 2. Lig Dördüncü Grup
Gaziköy – Akıncılar, 1-6
Yeniceköy – Dilekkaya, 3-2
Kırıkkale – Gönendere, 2-0
BTM 2. Lig Beşinci Grup
Pınarbaşı – Ağırdağ, 2-0
Bahçeli – Haspolat, 0-2
Demirhan – Alayköy, 8-1
BTM 2. Lig Altıncı Grup
Çamlıbel – Sadrazam Kayalar, 0-5
Akdeniz – Kalkanlı, 0-6
BTM 2. Lig Yedinci Grup
16 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Mevlevi – Akçay, Zümrütköy Sahası, Nejmi Bulut
Yeşilyurt – Gaziveren, Doğancı Emek Stadı, Hüseyin Özaşık
Gayretköy – Serhatköy, Tahsin Mertekçi Stadı, Yusuf Atlar
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.