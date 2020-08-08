BTM’de ateş yükseliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 3.Hafta bugün oynanacak maçlarla başlayacak.
Pergama ile Pile arasında yıllar sonra Mustafa Taner Yalluri Stadında oynanacak olan bölge derbisini, Şakir Azizoğlu yönetecek.
Maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
BTM İkinci Lig Birinci Grup
9 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Ergazi – Sipahi, Cumhuriyet Stadı, Mehmet Volkan Çelik
Yeni Erenköy – Yedikonuk, Yeni Erenköy Stadı, Abdullah Genç
Bafra – Kumyalı, Mehmetçik Stadı, Özalp Ürüncüoğlu
BTM İkinci Lig İkinci Grup
8 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45
Boğaziçi – Ardahan, Eray Vudalı Stadı, Nejmi Bulut
Karadeniz 61 – Civisil, Cemal Balses Stadı, Mehmet Kazım Ünal
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
8 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45
Güvercinlik – Mutluyaka, Dörtyol Stadı, Halil Atlar
Pergama – Pile, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Şakir Azizoğlu
Yenişehir – Çayönü, Canbulat Stadı, Tufan Çerçioğlu
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
9 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Akıncılar – Dilekkaya, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Ömer Doğru
Kırıkkale – Gaziköy, Balıkesir Stadı, İbrahim Katmer
Gönendere – Yeniceköy, 3 Şehitler Stadı, Arif Malek
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
8 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45
Alayköy – Bahçeli, Mustafa Üçöz Stadı, Hüseyin Özaşık
9 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Ağırdağ – Haspolat, Göçmenköy Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Demirhan – Pınarbaşı, Sadık Cemil Stadı, Berk Bağrıkara
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
8 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45
Sadrazam Kayalar – Kalkanlı, Şht Şevket Kadir Stadı, İsmail Ercan
Tepebaşı – Çamlıbel, Tepebaşı Sahası, Ahmet Özkurtuluş
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
9 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Akçay – Gaziveren, Akçay Stadı, Ferhat Tuna
Gayretköy – Mevlevi, Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Durmaz
Serhatköy – Yeşilyurt, Güzelyurt Antrenman Sahası, Murat İzci
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