Başbakan Tatar'ın “Objektifimden” adlı fotoğraf sergisini açıldı

Başbakan Ersin Tatar, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına özel olarak hazırladığı “Objektifimden” adlı fotoğraf sergisini açtı

İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sergilenen fotoğraflardan elde edilecek gelir Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

Serginin açılışında konuşan Vakıf Başkanı Hüseyin Ruso, Başbakan Ersin Tatar’ın şahsi gayretleri ile hazırladığı fotoğrafların gelirinin vakıfa bağışlanacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, Başbakan Tatar’a teşekkür etti.





Başbakan Ersin Tatar da, ülkeyi gezerken ve gözlemlerken çektiği fotoğrafların böylesi anlamlı bir sergide bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çektiği resimler için çok uğraş verdiğini söyledi.





Başbakan Tatar, bu fotoğrafların KKTC’nin bu dönemini yansıtan fotoğraflar olduğunu kaydederek, “Dolayısı ile çevremize ve doğamıza sahip çıkalım. Refahlı ve güvenli bir gelecek için hep birlikte bu ülkeyi koruyalım.”dedi.

Başbakan Tatar, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.





Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

80 den fazla fotografın yer aldığı serge, 14 Ağustos’a kadar açık olacak ve mesai saatleri içinde gezilebilecek.



