BTM 2. Lig play-off maçlarının sahaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2.tur programı belli oldu.

Maçların oynanacağı tarih ve sahalar şöyle:

20 EYLÜL PAZAR(SAAT 16.00)

Karadeniz 61 - Yeni Erenköy (AKOVA ERAY VUDALI STADI)

Gaziveren - Pile (DEĞİRMENLİK SADIK CEMİL STADI)

Ergazi - Ötüken (TATLISU RAUF RAİF DENKTAŞ STADI)

Sadrazam Kayalar - Kırıkkale (GÖÇMENKÖY STADI)

Haspolat - Kalkanlı (KARAOĞLANOĞLU ORHAN DURAL STADI)

Akıncılar - Demirhan (DÖRTYOL STADI)



