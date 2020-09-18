BTM 2. Lig play-off maçlarının sahaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2.tur programı belli oldu.
Maçların oynanacağı tarih ve sahalar şöyle:
20 EYLÜL PAZAR(SAAT 16.00)
Karadeniz 61 - Yeni Erenköy (AKOVA ERAY VUDALI STADI)
Gaziveren - Pile (DEĞİRMENLİK SADIK CEMİL STADI)
Ergazi - Ötüken (TATLISU RAUF RAİF DENKTAŞ STADI)
Sadrazam Kayalar - Kırıkkale (GÖÇMENKÖY STADI)
Haspolat - Kalkanlı (KARAOĞLANOĞLU ORHAN DURAL STADI)
Akıncılar - Demirhan (DÖRTYOL STADI)
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