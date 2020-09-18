KTFF Tahkim Kurulu Gayretköy'ün itirazını inceledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu, Gayretköy GSK'nın yaptığı başvuruyu inceleyerek karar verdi.

Salih Irkad başkanlığında toplanan Tahkim Kurulu şu kararı verdi:

Kurul, TK-10/2019-2020 sayılı ve 17/9/2020 tarihli başvuruyu incelemiş olup, Hakem ve gözlemci raporlarını ve ilgili BTM 2. Lig Müsabaka isim listesini inceledikten ve BTM kurulunun kararını tetkik ve tezekkür ettikten sonra, 15/9/2020 tarihinde Gayretköy GSK – Gaziveren SK Arasında oynanan BTM 2. Lig 7. Grup müsabakasında, Gayretköy GSK’nın cezalı olan 103835 lisans numaralı Barış Kurt İsimli futbolcusunun müsabaka isim listesinde yer almasından dolayı BTM Kurulunun Gayretköy GSK aleyhine vermiş olduğu 3-0 hükmen mağlubiyet kararını, kararın gerekçesi olan MT 24/f maddesi gayet açık ve sarih şekilde emredici bir hüküm olan “Herhangi bir sebeple cezalı veya idari tedbirli olan futbolcu veya futbolcuların müsabaka isim listesine yazılması ve/veya oynatılması halinde,” ilgili kulübün hükmen yenik sayılmasına hükmedilmesini herhangi bir yoruma gerek duymayacak şekilde belirtmektedir, bu cihetle yapılan başvuruyu reddeder BTM Kurulunun vermiş olduğu 3-0 hükmen mağlubiyet kararını oybirliği ile onarız .