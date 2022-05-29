banner762
banner815
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
31 0
7 bin yıllık buğday, Türkiye'nin buğday sorununa ilaç olacak mı?
7 bin yıllık buğday, Türkiye'nin buğday sorununa ilaç olacak mı?
47 0
 
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
21 0
Şöhretler Atatürk’te sahaya çıktılar
Şöhretler Atatürk’te sahaya çıktılar
124 0
Koopspor 2'de 2 yaptı
Koopspor 2'de 2 yaptı
15 0
Patateste rekolte, beklentiyi karşılamıyor
Patateste rekolte, beklentiyi karşılamıyor
41 0
Voleybolda DAÜ çifte şampiyon
Voleybolda DAÜ çifte şampiyon
15 0
banner797
banner794

Cihangir yasa boğuldu

banner476

banner825
Cihangir yasa boğuldu
Cihangir köyünde yaşayan ve bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden 43 yaşındaki Zarif Hacıküçük hayata gözlerini yumdu.
Zarif Hacıküçük'ün Covid 19 tedavisi de gördüğü ve aşısız olduğu öğrenildi. Hacıküçük’ün ölüm nedeni Kovid-19 olarak açıklandı.
İki çocuk annesi olan Hacıküçük'ün ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu...
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.