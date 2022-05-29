Cihangir yasa boğuldu

Cihangir köyünde yaşayan ve bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden 43 yaşındaki Zarif Hacıküçük hayata gözlerini yumdu.

Zarif Hacıküçük'ün Covid 19 tedavisi de gördüğü ve aşısız olduğu öğrenildi. Hacıküçük’ün ölüm nedeni Kovid-19 olarak açıklandı.

İki çocuk annesi olan Hacıküçük'ün ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu...