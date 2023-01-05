BTM 1. Lig’de heyecan yeniden başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig'de heyecan devam ediyor.
BTM 1. Lig’de 5. hafta bir haftalık aranın ardından 7-8 Ocak tarihlerinde oynanacak. Ligde 5. Hafta maçlarını yönetecek hakemlerde de açıklandı.
Kırmızı Grup lideri Çanakkale takımı Pazar günü ligin iddialı takımlarından Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor’a konuk olacak. Beyaz Grup lideri Seren Süt Dikmen Gücü ise Ozanköy’e konuk olacak.
Tüm maçların 14.00’te başlayacağı program şöyle:
7 Ocak Cumartesi
KIRMIZI GRUP
14 Ağustos Stadı: Vadili – Geçitkale (Turgay Misk)
Eray Vudalı Stadı: German Gold A. Vuda – Pile (Olgun Canik)
M. Ali Toker Stadı: Türkmenköy – K. Karadeniz 61 (Burak Mandıralı)
BEYAZ GRUP
İrsen Küçük Stadı: Ortaköy – Mevlevi (Fatih Bardakçıoğlu)
Balıkesir Stadı: Gülgün Süt Düzova – Denizli (Mehmet V. Çelik)
8 Ocak Pazar
KIRMIZI GRUP
Cumhuriyet Stadı: Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor – Çanakkale (Burak Mandıralı)
BEYAZ GRUP
Sadık Cemil Stadı: Miracle Demirhan – Karaoğlanoğlu (Olgun Canik)
M. Özkayım Stadı: Ozanköy – Seren Süt Dikmen Gücü (Berk Bağrıkara)
Emek Stadı: Bostancı Bağcıl – Tatlısu (Murat İzci)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.