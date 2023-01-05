BTM 1. Lig’de heyecan yeniden başlıyor

BTM 1. Lig’de 5. hafta bir haftalık aranın ardından 7-8 Ocak tarihlerinde iki grupta oynanacak olan maçlarla başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig'de heyecan devam ediyor.

BTM 1. Lig’de 5. hafta bir haftalık aranın ardından 7-8 Ocak tarihlerinde oynanacak. Ligde 5. Hafta maçlarını yönetecek hakemlerde de açıklandı.

Kırmızı Grup lideri Çanakkale takımı Pazar günü ligin iddialı takımlarından Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor’a konuk olacak. Beyaz Grup lideri Seren Süt Dikmen Gücü ise Ozanköy’e konuk olacak.

Tüm maçların 14.00’te başlayacağı program şöyle:

7 Ocak Cumartesi

KIRMIZI GRUP

14 Ağustos Stadı: Vadili – Geçitkale (Turgay Misk)

Eray Vudalı Stadı: German Gold A. Vuda – Pile (Olgun Canik)

M. Ali Toker Stadı: Türkmenköy – K. Karadeniz 61 (Burak Mandıralı)

BEYAZ GRUP

İrsen Küçük Stadı: Ortaköy – Mevlevi (Fatih Bardakçıoğlu)

Balıkesir Stadı: Gülgün Süt Düzova – Denizli (Mehmet V. Çelik)

8 Ocak Pazar

KIRMIZI GRUP

Cumhuriyet Stadı: Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor – Çanakkale (Burak Mandıralı)

BEYAZ GRUP

Sadık Cemil Stadı: Miracle Demirhan – Karaoğlanoğlu (Olgun Canik)

M. Özkayım Stadı: Ozanköy – Seren Süt Dikmen Gücü (Berk Bağrıkara)

Emek Stadı: Bostancı Bağcıl – Tatlısu (Murat İzci)



