banner875
banner885
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
23 0
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
20 0
 
Aslan evinde fire vermedi
Aslan evinde fire vermedi
14 0
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
28 0
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
24 0
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
25 0
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
31 0
banner878

Gönyeli, Girgen’e emanet

banner476

banner825
Gönyeli, Girgen’e emanet
AKSA Süper Lig ekiplerinden Gönyeli Spor Kulübü, takımı Afün Girgen’e emanet etti.
Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Gönyeli’de takımı son haftalarda antrenör Kadri Şener maçlara hazırlıyordu. Girgen ile yapılan görüşme sonunda el sıkışıldı. Afün Girgen ilk devrede Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi’nde görev yapmıştı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.