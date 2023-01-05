Gönyeli, Girgen’e emanet

AKSA Süper Lig ekiplerinden Gönyeli Spor Kulübü, takımı Afün Girgen’e emanet etti.

Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Gönyeli’de takımı son haftalarda antrenör Kadri Şener maçlara hazırlıyordu. Girgen ile yapılan görüşme sonunda el sıkışıldı. Afün Girgen ilk devrede Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi’nde görev yapmıştı.



