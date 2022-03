Perçinci: Her maça 3 puan alabilmek için çıkıyoruz

Aksa 1. Lig ekiplerinden Miracle Değirmenlik teknik direktörü Perçinci, rakiplerinin kim olduğuna bakmadan her maça 3 puan alabilmek için çıktıklarını ifade etti

Necati KÜLAHLILARAksa Birinci Ligin flaş ekiplerinden Miracle Değirmenlik bu hafta oynayacakları zorlu Düzkaya maçına hazırlanıyor. Miracle Değirmenlik Teknik Direktör Emre Perçinci, Düzkaya maçı öncesi gazetemize değerlendirmelerde bulundu.Perçinci, 1. Ligin her zaman mücadelesi yüksek ve deplasmanında hissedildiği ortama sahip olduğunu belirterek “Bunu geçen hafta sonu oynadığımız Görneç maçında da gördük. Rakibimiz çok istekli ve mücadeleci oyun sergiledi. Bu hafta Düzkaya maçında da ayni zorluğun olacağını biliyoruz” dedi.Düzkaya takımının ciddi bir hücum hattına ve ligin en iyi kalecilerinden birine sahip olduğuna dikkat çeken Emre Perçinci, “Süper lig tecrübesine sahip oyuncuları var. Özellikle Mete'nin ciddi yükselen formu vardır. Çetinkaya galibiyeti onlara ciddi moral oldu. Tıpkı bizim gibi onların da hedefi var. Rakibe zorluk çıkarmayı seven birde Hasan Topaloğlu gibi tecrübeli teknik adamları var. Bunların hepsi maçın zorluk derecesinin nasıl olacağını işaret ediyor” diye konuştu. Perçinci, rakiplerinin kim olduğuna bakmadan her maça 3 puan alabilmek için çıktıklarını ifade ederek, maç içinde takım olarak hatalarını minimumda tutar ve istedikleri oyunu sahaya yansıtırlarsa pazar günü kazanan taraf kendilerinin olacağını n altını çizdi.“Başkan Hakan Törehan ve Ebru Törehan kulübe çocukları gibi davranıyor. Tesislere, takıma, özkaynak düzenine ciddi yatırım yapıyorlar. Ayrıca bölge halkına da ciddi destek oluyorlar. Bizlerin en iyi şartlarda olması için fazlası ile mesai harcıyorlar” diyen Perçinci, kulüp içinde ciddi anlamda bir bağlılık ve sevgi olduğunu vurgulayarak bu şekilde devam ederek sezon sonunda Miracle Değirmenliği arzuladığı yere taşıyacaklarına inandığını kaydetti.