Futbol dünyamızın süper lig hakemlerinden Osman Özpaşa da Covid-19’a yakalandı.
Pazar günü ailesi ile birlikte izolasyon süreci başlayan Özpaşa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aile olarak durumlarının semptom olmadan seyrettiğini belirtti. Özpaşa’nın paylaşımı şu şekilde:
“Pazar günü başlayan Covid-19 Pozitif ev karantina sürecimiz bugün semptomsuz şekilde nerdeyse yarılandı. Arayıp soran, mesaj atan herkese çok teşekkürler”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.