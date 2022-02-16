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Osman Özpaşa da, Covid-19’a yakalandı

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Osman Özpaşa da, Covid-19’a yakalandı
Futbol dünyamızın süper lig hakemlerinden Osman Özpaşa da Covid-19’a yakalandı.
Pazar günü ailesi ile birlikte izolasyon süreci başlayan Özpaşa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aile olarak durumlarının semptom olmadan seyrettiğini belirtti. Özpaşa’nın paylaşımı şu şekilde:
“Pazar günü başlayan Covid-19 Pozitif ev karantina sürecimiz bugün semptomsuz şekilde nerdeyse yarılandı. Arayıp soran, mesaj atan herkese çok teşekkürler”
 
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