Futbol dünyamızın süper lig hakemlerinden Osman Özpaşa da Covid-19’a yakalandı.

Pazar günü ailesi ile birlikte izolasyon süreci başlayan Özpaşa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aile olarak durumlarının semptom olmadan seyrettiğini belirtti. Özpaşa’nın paylaşımı şu şekilde:

“Pazar günü başlayan Covid-19 Pozitif ev karantina sürecimiz bugün semptomsuz şekilde nerdeyse yarılandı. Arayıp soran, mesaj atan herkese çok teşekkürler”

