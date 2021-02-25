Atakaş Hatayspor'la Rus ekibi Krasnodar'ın her konuda anlaşmaya vardığı Boupendza transferi rafa kalktı

Bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan Gabonlu santrforun, Hatay ekibinden ayrılmak istemediği bildirildi.

Yöneticilere Hatay'da mutlu olduğunu ve iyi bir hava yakaladığını aktaran AaronBoupendza, sezon sonunda da takımda kalmak istediğini belirtti.

Gabonlu futbolcu bu sezon forma giydiği 23 maçta 18 gol kaydetti.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nınKrasnodar'a transferinin futbolcunun Hatayspor'da oynamak istemesi nedeniyle gerçekleşmediğini açıkladı.

AtakaşHatayspor'un golcü futbolcusu AaronBoupendza'nın transferinin gerçekleşmediğini söyleyen kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi; "Son iki günde, onursal başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, teknik heyetimiz ve yöneticilerimiz, AaronBoupendza ile ilgili transfer çalışmasına Krasnodar takımı yetkilileri ile beraber çalıştılar. Transfer çalışmaları neticesinde 8,5 milyon euro'yaKrasnodar takımına Boupendza'nın transfer çalışması bitti. İkinci satıştan yüzde 20 pay alınacaktı ve bu yıl da sezon sonuna kadar Boupendza, kulübümüzde kalacaktı. Bu görüşmeler herhangi bir sıkıntı olmadan bitti. Oyuncumuzla son anda yaptığımız görüşmede, oyuncumuzun AtakaşHatayspor'da oynamak istediğini beyan edince, bizde hem AtakaşHatayspor hem de Krasnodar yetkilileri, oyuncumuzun bu tercihini saygıyla karşıladık ve transfer noktalandı. Krasnodar yetkilileri de bu anlayışlarından dolayı teşekkür ettik. AaronBoupendza, dolayısıyla kulübümüz de kalmaya devam edecek." diye konuştu.

"Taban fiyatımız belli olmuş oldu"

Transfer döneminde Hatay'a gelmek istemeyen yabancı oyuncuların artık Hatay'dan gitmek istemediklerini söyleyen Vardı, "Oyuncumuzun taban fiyatı da belli olmuş oldu, 8,5 milyon euro'yu görmüş olduk. Bundan sonra, AaronBoupendza'nın transferi burada noktalanmış oldu. Hatayspor'a hizmet etmeye devam edecek. Bu konuda kamuoyunun da gösterdiği ilgiye de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah AaronBoupendza golleriyle de bundan sonraki dönemde de, daha iyi paralarla AtakaşHatayspor'a ciddi kazanımlar, kazandırır." dedi.

