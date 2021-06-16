Bolkan, Mormenekşeli çocuklarla buluştu

Mehmet Bolkan, Mormenekşe Futbol Okulu antrenmanını ziyaret ederek,deneyimlerini Mormenekşeli çocuklara anlattı

Mormenekşe Futbol Okulu, Halil Erdoğuş’un teknik sorumluluğunda 6 – 8 10 yaş gruplarındaki çocuklara futbol eğitimi verirken, antrenmanlar Salı ve Cuma günleri saat 18:30’da Cemal Balses Stadında yapılıyor.

Mormenekşe Futbol Okulunun dün gerçekleştirdiği antrenmanı futbolumuzun önemli teknik direktörlerinden Mehmet Bolkan da izleyerek minik futbolcularla sohbet etti.

Mormenekşe Futbol Okulundan,Mehmet Bolkan’ın antrenmanı ziyareti ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Mormenekşe Futbol Okulumuz büyümeye devam ediyor.Altyapı antrenmanımızı Türk Ocağı Limasol Teknik direktörü Mehmet Bolkan hocamız ve ekibiziyaret etti.Değerli bilgilerini çocuklarımıza aktaran Mehmet Bolkan hocamız ve ekibine teşekkür ederiz.”

