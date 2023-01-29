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Birer alttılar, birer aldılar

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Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Halil Atlar’ın yaptığı karşılaşmada German Gold Akova ile Kurtsan Group İskele 1461 Trabzonspor mücadelesi 1 – 1 tamamlandı

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Birer alttılar, birer aldılar
İktisatbank BTM 1.Lig 8. Hafta Kırmızı Grup’ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen German Gold Akova ile Kurtsan Group İskele 1461 Trabzonspor mücadelesinden galip çıkmadı.
Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Halil Atlar’ın yaptığı karşılaşmada her iki takım da ikinci devrenin başında buldukları birer golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak puanları paylaştılar.
Ev sahibi Akova takımının golcüsü Oğuzhan ile 48. Dakikada bulduğu golle 1 -0 öne geçmesine karşılık bu golün hemen arkasından  İskele 1461 Trabzonspor 49. dakikada Yasin ile bulduğu golle beraberliği yakaladı.
Bu golün ardından takımların üstünlük çabaları sonuç getirmeyince maç 1 – 1 tamamlandı. Bu sonucun ardından  Kurtsan Group İskele 1461 Trabzonspor 8 puanla 8. sırada German Gold Akova ise 7 puanla 9. sırada yer aldılar.
 
 
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