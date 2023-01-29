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İktisatbank BTM 1.LİG 8. Hafta maç sonuçları

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İktisatbank BTM 1.LİG 8. Hafta maç sonuçları
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Pile-Türkmenköy: 0 – 3
Dem’sCons. Çanakkale-Kaplıca Karadeniz: 1 – 1
Mehmetçik-Vadili:        2- 2
German Gold Akova Vuda-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor: 1 – 1
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Tatlısu-Ozanköy: 0 – 4
Ortaköy-M.Demirhan 3 - 6
Seren Süt Dikmen Gücü-Bostancı Bağcıl: 1 – 2
Karaoğlanoğlu-Denizli 3 – 2
Mevlevi-Gülgün S.Düzova:2 – 3


 
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Dem's Cons. Çanakkale TSK 7 5 2 0 16 5 11 17
2. Kaplıca Karadeniz 61 SK 8 4 3 1 18 11 7 15
3. Türkmenköy ASK 7 4 2 1 12 4 8 14
4. Vadili TÇBSK 8 3 3 2 13 12 1 12
5. Geçitkale GSK 8 3 2 3 15 11 4 11
6. Pile TSK 8 3 1 4 14 16 -2 10
7. Mehmetçik TÇBSK 7 2 3 2 10 12 -2 9
8. Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor 8 2 2 4 12 14 -2 8
9. German Gold Akova Vuda 7 2 2 3 10 11 -1 7
10. Görneç KSK 8 0 0 8 0 24 -24 0
 
 
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Ozanköy SK 8 6 1 1 26 8 18 19
2. Miracle Demirhan SK 7 5 1 1 25 9 16 16
3. Bostancı Bağcıl SK 8 4 2 2 16 5 11 14
4. Denizli SK 8 4 2 2 18 13 5 14
5. Gülgün Süt Düzova GSK 8 4 1 3 13 16 -3 13
6. Seren Süt Dikmen Gücü 7 3 2 2 16 10 6 11
7. Ortaköy SK 7 2 2 3 12 15 -3 8
8. Karaoğlanoğlu SK 8 1 4 3 10 22 -12 7
9. Mevlevi SK 8 1 1 6 5 23 -18 4
10. Tatlısu HOBSK 7 0 0 7 2 22 -20 0
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