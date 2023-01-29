İktisatbank BTM 1.LİG 8. Hafta maç sonuçları

Pile-Türkmenköy: 0 – 3
Dem’sCons. Çanakkale-Kaplıca Karadeniz: 1 – 1
Mehmetçik-Vadili: 2- 2
German Gold Akova Vuda-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor: 1 – 1
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Tatlısu-Ozanköy: 0 – 4
Ortaköy-M.Demirhan 3 - 6
Seren Süt Dikmen Gücü-Bostancı Bağcıl: 1 – 2
Karaoğlanoğlu-Denizli 3 – 2
Mevlevi-Gülgün S.Düzova:2 – 3
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Dem's Cons. Çanakkale TSK
|7
|5
|2
|0
|16
|5
|11
|17
|2.
|Kaplıca Karadeniz 61 SK
|8
|4
|3
|1
|18
|11
|7
|15
|3.
|Türkmenköy ASK
|7
|4
|2
|1
|12
|4
|8
|14
|4.
|Vadili TÇBSK
|8
|3
|3
|2
|13
|12
|1
|12
|5.
|Geçitkale GSK
|8
|3
|2
|3
|15
|11
|4
|11
|6.
|Pile TSK
|8
|3
|1
|4
|14
|16
|-2
|10
|7.
|Mehmetçik TÇBSK
|7
|2
|3
|2
|10
|12
|-2
|9
|8.
|Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
|8
|2
|2
|4
|12
|14
|-2
|8
|9.
|German Gold Akova Vuda
|7
|2
|2
|3
|10
|11
|-1
|7
|10.
|Görneç KSK
|8
|0
|0
|8
|0
|24
|-24
|0
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Ozanköy SK
|8
|6
|1
|1
|26
|8
|18
|19
|2.
|Miracle Demirhan SK
|7
|5
|1
|1
|25
|9
|16
|16
|3.
|Bostancı Bağcıl SK
|8
|4
|2
|2
|16
|5
|11
|14
|4.
|Denizli SK
|8
|4
|2
|2
|18
|13
|5
|14
|5.
|Gülgün Süt Düzova GSK
|8
|4
|1
|3
|13
|16
|-3
|13
|6.
|Seren Süt Dikmen Gücü
|7
|3
|2
|2
|16
|10
|6
|11
|7.
|Ortaköy SK
|7
|2
|2
|3
|12
|15
|-3
|8
|8.
|Karaoğlanoğlu SK
|8
|1
|4
|3
|10
|22
|-12
|7
|9.
|Mevlevi SK
|8
|1
|1
|6
|5
|23
|-18
|4
|10.
|Tatlısu HOBSK
|7
|0
|0
|7
|2
|22
|-20
|0