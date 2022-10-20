“Beşte beş yapmak istiyoruz”

Yenicami teknik direktörü Ulus Nasıroğlu, Cihangir maçında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu 5’te 5 yapmak istediklerini söyledi

Necati KÜLAHLILARAksa Süper Ligin 5. Haftasında Cumartesi günü lider Yenicami, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda konuk edeceği Cihangir maçının hazırlıklarına devam ediyor.Hafta başında yönetimle arasında yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle görevi bırakan ancak geçtiğimiz gün başkanla yaptığı görüşme sonrasında geri dönen Yenicami teknik direktörü Ulus Nasıroğlu, Cihangir maçında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu 5’te 5 yapmak istediklerini söyledi.Nasıroğlu “Tam kadro olarak çalışmalara devam ediyoruz. Cihangir’in iyi bir takım olduğunun farkındayız, ama biz galip gelerek 5’te 5 yapıp liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz” dedi.Sezona çok iyi bir başlangıç yaparak lider olduklarının altını çizen Nasıroğlu “Bu yıl iyi bir başlangıç yaptık ve bu istikrarı devam etmek istiyoruz. Tüm oyuncularımıza güveniyorum” diyerek tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu yineledi.