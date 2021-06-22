Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaştı

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın'dan oluşan üçlü zirve gerçekleşti.

Görüşme sonunda, taraflar yeniden anlaşma sağladı.

Zirve sonunda Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sergen Yalçın, Emre Kocadağ ve Ahmet Nur Çebi'nin fotoğrafı üzerinde "10'un yeri burası" mesajı yayınlandı.

Başkan Çebi, basın mensuplarının sorularına "İşimizi hallettik, hayırlı olsun" cevabını verdi.

