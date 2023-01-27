Beşiktaş, 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı.

Maçta goller; 20. ve 50. dakikalarda Cenk Tosun, 58. dakikada Dele Alli'den geldi.

Beşiktaş'ın 36. dakikada Vincent Aboubakar ile bulduğu gol, VAR kontrolünün ardından iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 38'e yükseltti. Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada da kazandı.

