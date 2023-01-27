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Jayden Oosterwolde Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin transferi için Parma ile her konuda anlaştı

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Jayden Oosterwolde Fenerbahçe'de
Genç sol bekin ve İtalyan ekibinin, sunulan son teklifi kabul ettiği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin, Oosterwolde için teklifini 7.5 milyon euro seviyesine yükselttiği ifade edildi.
Bu transfer için Fenerbahçe’nin kasasından bonuslardahil 8 milyon euroya yakın para çıkacağı belirtildi.
Oosterwolde’nin sonraki satışından Parma'ya yüzde 20 pay da verilecek.
Bu sezon İtalya Serie B'de 18 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 1 gol kaydetti.
 
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