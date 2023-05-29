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Bekir Yıldız'dan Göçmenköy'e veda

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Bekir Yıldız'dan Göçmenköy'e veda
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Aksa Süper Lig ekibi Göçmenköy'ün tecrübeli forveti Bekir Yıldız takımdan ayrılma kararı aldı.
İki yıl önce Göçmenköy'e transfer olan Bekir bugün itibariyle takımdan ayrıldığını açıkladı.
Bekir sosyal medya hesabından vedasını şöyle duyurdu:
Şimdi veda vakti ! 2 yıldır futbol oynadığım göçmenköy spor kulübünden bugün itibariyle karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde ayrılmış bulunmaktayım. Bu 2 yılda üzerimde emeği olan Kemal Ucaner Abdullah Yusuf Ersan Karataş a çok teşekkür ediyorum.Hakkınızı helal edin.Benim de bu camiaya hakkım helal olsun..
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