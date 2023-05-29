Süper Lig'de heyecan dorukta

Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, yarın saat 20.00'de oynanacak.
Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Buna göre Galatasaray'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Zorbay Küçük düdük çalacak.
SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLERİ:
MKE Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan
BitexenGiresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
CorendonAlanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek
VavaCars Fatih Karagümrük-YukatelKayserispor: Murat Erdoğan
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