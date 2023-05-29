Süper Lig'de heyecan dorukta

Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak 36. hafta maçlarının ardından şampiyon belli oluyor. MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Küme düşecek 2. takım da netleşebilir

Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, yarın saat 20.00'de oynanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Buna göre Galatasaray'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Zorbay Küçük düdük çalacak.

SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLERİ:

MKE Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan

BitexenGiresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

CorendonAlanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek

​​​​​​​VavaCars Fatih Karagümrük-YukatelKayserispor: Murat Erdoğan

