Başakşehir, Sivasspor'u da devirdi

Emre Belözoğlu takımın başına geçtikten sonra yakaladığı 4 maçlık seriyle üst sıralara tırmanan Medipol Başakşehir, 13. hafta maçında sahasında Sivasspor ile karşılaştı.
Müsabakayı 17. dakikada Gulbrandsen ve 24'te kaptan Mahmut Tekdemir'in golleriyle 2-1 kazanan Başakşehir, Belözoğlu yönetiminde galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Ligde galibiyet hasreti 6 maça çıkan konuk Demir Grup Sivasspor'un tek golü ise 59. dakikada penaltıdan Pedro Henrique'den geldi.
Bu sonucun ardından puanını 21'e yükselten Medipol Başakşehir, maç fazlası ve averajla 4. sıraya yerleşti.
13 puanda kalan konuk Demir Grup Sivasspor ise 15. sırada konumlandı.
Karşılaşmanın önemli anları
5. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin penaltı noktasına gönderdiği topa Mahmut gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'nın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.
24. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Hasan Ali'nin pasıyla topla buluşan Chadli, sol kanattan ceza sahasına girdi. Belçikalı oyuncu, altı pas önündeki Mahmut'a pasını gönderdi. Mahmut, topu düzeltip sol ayağıyla sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.
37. dakikada konuk ekip etkili geldi. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan kullandığı taç atışında, savunmadan seken top yükseklik kazandı. Ceza sahasında boşta kalan Henrique göğsüyle topu düzeltip şutunu attı, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
58. dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Hakem Mete Kalkavan, Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanında topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 59'uncu dakikada konuk ekip, farkı 1'e indirdi. Penaltıyı kullanan Pedro Henrique, topu ve kaleci Volkan Babacan'ı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.
81. dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Kerem Atakan Kesgin'in ortasında Pedro Henrique, kafayla topu indirdi. Ceza alanında topu önünde bulan Leke James'in sağ çaprazdan dönerek şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Mücadeleyi ev sahibi takım, 2-1 kazandı.