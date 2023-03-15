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Türkmenköy’ün genç futbolcusu çapraz bağ ameliyatı oldu

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Türkmenköy’ün genç futbolcusu çapraz bağ ameliyatı oldu
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Necati KÜLAHLILAR
İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup takımı Türkmenköy’de geçtiğimiz haftalarda dizinden kötü bir sakatlık yaşayan Aşkın Arsunlar ameliyat oldu.
Türkmenköy futbolcusu Aşkın Arsunlar Dr. Barış Peker tarafından çapraz bağ ameliyatı yapıldı.
Türkmenköy Kulübü sosyal medya hesabından Aşkın Arsunlar’a geçmiş olsun mesajı yayınlandı.
Mesaj şöyle:
“Geçmiş Olsun Aşkın! Futbolcularımızdan Aşkın Arsunlar'a, Dr.Barış Peker tarafından çapraz bağ ameliyatı gerçekleştirildi. En kısa zamanda takıma katılmasını dileriz. “
 
 
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