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Bağcıl seriye bağladı

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Bağcıl seriye bağladı
Niyazi ERGÜLEN
İktisatbankası BTM Birinci Lig Beyaz Grupta 5. Hafta maçında Bostancı Bağcıl,Tatlısu’yu konuk etti.
Doğan İzci’nin yönettiği Doğancı Emek Stadındaki maçı ev sahibi ekip zorlanmadan 3 – 0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maçın ilk devresini Bostancı Bağcıl, Bayram Arıkhan’ın golüyle 1 – 0 öne geçirdi.
İkinci devrede Halil Dağer’in penaltıdan ve Yunus Emre Doğan’ın golleriyle Bostancı Bağcıl, rakibini 3 – 0 mağlup etti. Tatlısu ise Mehmet Aşık yönetimindeki ilk maçını kaybederek puansız son sırada kaldı.
 
 
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