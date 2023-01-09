Bağcıl seriye bağladı

İktisatbankası BTM Birinci Lig Beyaz Grupta 5. Hafta maçında Bostancı Bağcıl,Tatlısu’yu konuk etti.Doğan İzci’nin yönettiği Doğancı Emek Stadındaki maçı ev sahibi ekip zorlanmadan 3 – 0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maçın ilk devresini Bostancı Bağcıl, Bayram Arıkhan’ın golüyle 1 – 0 öne geçirdi.İkinci devrede Halil Dağer’in penaltıdan ve Yunus Emre Doğan’ın golleriyle Bostancı Bağcıl, rakibini 3 – 0 mağlup etti. Tatlısu ise Mehmet Aşık yönetimindeki ilk maçını kaybederek puansız son sırada kaldı.