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Vadili’de Aktaş güven isteyecek

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Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübüolağan genel kurulunda mevcut başkan Menderes Aktaş’ın tek aday olup, üyelerin onayı ile güven tazelemesi bekleniyor

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Vadili’de Aktaş güven isteyecek
BTM 1. Ligi’nde mücadele eden Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu’nu, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü Saat 11.00’degerçekleştirecek.
Kulübün Mali ve Faaliyet raporunun sunulacağı, 2 yıl süreyle görev yapacak olan yeni başkan ve yönetim kurulunun seçileceği, olağan genel kurulu toplantısı, Vadili Spor Kulübü lokalinde yapılacak. Olağan genel kurulda mevcut başkan Menderes Aktaş’ın tek aday olup, üyelerin onayı ile güven tazelemesi bekleniyor.
Olağan genel kurul gündemi şöyle;
1-Açılış Konuşması
2- Başkanlık Divanının Oluşması
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Gelir-Gider
    Raporu okunması, (2019-2020 / 2020- 2021)
5-Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların seçiminin yapılması
6-Dilek ve Temenniler
7-Kapanış
 
 
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